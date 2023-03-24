Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 апреля пенсионеры Свердловской области смогут воспользоваться льготами на проезд в пригородных поездах

2023-03-24 15:52
С 1 апреля по 31 октября 2022 года для граждан, проживающих в Свердловской области и получающих пенсии по старости, а также для женщин с 55 и мужчин с 60 лет вводится скидка 50% на проезд в пригородных поездах по территории региона (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»).

Льгота предоставляется на основании постановления областного правительства следующим категориям жителей области:

  • гражданам, получающим страховые пенсии по старости;
  • гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно);
  • гражданам, приобретшим право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.

Оформить льготные билеты можно в пригородных кассах, в случае посадки со станций, где нет пригородных касс, – в пригородных поездах.

Скидка предоставляется на основании документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также право на льготу: пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера, справка о назначении пенсии, либо их нотариально удостоверенных копий. Для граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не получающих пенсию – на основании паспорта с пропиской. Документы необходимо иметь с собой также во время поездки.

Региональную льготу на проезд в пригородных поездах в Свердловской области также имеют ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и ряд других категорий.

С подробным перечнем льгот можно ознакомиться на сайте АО «Свердловская пригородная компания» и в пригородных кассах.

Отметим, что в границах муниципального образования города Екатеринбурга, где с 24 февраля действует единый городской тариф (ЕГТ), стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для пенсионеров с 1 апреля до 31 октября составит 17 рублей 50 копеек. В зону действия ЕГТ попадают 35 станций и остановочных пунктов СвЖД, в формате «наземного метро» ежесуточно доступны 142 пригородных поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

