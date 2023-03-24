С начала года на Горьковской железной дороге системой «Умный вокзал» оснащены 12 станций

С начала года на Горьковской железной дороге системой «Умный вокзал» оснащены 12 станций

13:58

С начала года автоматизированная система удаленного управления вокзалами «Умный вокзал» была установлена на 12 станциях Горьковской железной дороги. Такой сервис удобен для пассажиров из небольших населенных пунктов, в которых вокзалы работают по особому режиму.

Входные двери вокалов, оснащенных комплексом, открываются и закрываются автоматически. То есть пассажир может пользоваться зданием вокзала, даже если его поезд отправляется или прибывает в то время, когда по графику работы вокзал закрыт. Для этого ему достаточно нажать кнопку вызова у входной двери. Сигнал поступит диспетчеру, который откроет дверь.

Кроме того, на каждом «Умном вокзале» есть ЖК-экран, где отображается расписание движения поездов, местное время и температура в зале ожидания, транслируются аудио- и видеоролики. Также вокзалы оборудованы камерами наблюдения.

Система «Умный вокзал» в 2023 году стала доступна на станциях Суроватиха, Тарасиха, Сейма и Шеманиха – в Нижегородской области, Лянгасово, Кирс и Сосновка – в Кировской области, Шемордан и Кукмор – в Республике Татарстан, Оброчное – в Республике Мордовия, Ибреси – в Чувашской республике, Камбарка – в Удмуртской республике.

Всего комплексом оснащены 35 вокзалов ГЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.