Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-феврале 2023 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались более 900 маломобильных пассажиров

2023-03-27 09:58
В январе-феврале 2023 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались более 900 маломобильных пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За два месяца 2023 года услугами сопровождения на вокзалах ДВЖД воспользовались 920 маломобильных пассажиров, что на 36,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Более половины (494 человека) оформили заявки через Центр содействия мобильности ОАО «ЖД». Сервис наиболее востребован в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Ружино и Нерюнгри.

Для маломобильных пассажиров обеспечено сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальным территориям, зданию вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), выходам на платформы согласно требованию заявки. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

На Дальневосточной магистрали ведется работа по адаптации вокзальной инфраструктуры для удобства маломобильных пассажиров. Пандусами, подъемными платформами и специальными лифтами оснащены 27 вокзалов и 137 остановочных пунктов. Мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала размещены во всех зданиях вокзальных комплексов ДВЖД. В этом году вокзалы Бикина и Вяземского планируется оснастить тактильными напольными направляющими.

С информацией об услугах и льготах, предоставляемых маломобильным пассажирам, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на корпоративном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями», подраздел «Помощь на вокзалах».

Оформить предварительную заявку на обслуживание маломобильного пассажира можно по бесплатному круглосуточному телефонному номеру в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 или по электронному адресу info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru