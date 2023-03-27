В январе-феврале 2023 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались более 900 маломобильных пассажиров

09:58

За два месяца 2023 года услугами сопровождения на вокзалах ДВЖД воспользовались 920 маломобильных пассажиров, что на 36,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Более половины (494 человека) оформили заявки через Центр содействия мобильности ОАО «ЖД». Сервис наиболее востребован в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Ружино и Нерюнгри.

Для маломобильных пассажиров обеспечено сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальным территориям, зданию вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), выходам на платформы согласно требованию заявки. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

На Дальневосточной магистрали ведется работа по адаптации вокзальной инфраструктуры для удобства маломобильных пассажиров. Пандусами, подъемными платформами и специальными лифтами оснащены 27 вокзалов и 137 остановочных пунктов. Мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала размещены во всех зданиях вокзальных комплексов ДВЖД. В этом году вокзалы Бикина и Вяземского планируется оснастить тактильными напольными направляющими.

С информацией об услугах и льготах, предоставляемых маломобильным пассажирам, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на корпоративном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями», подраздел «Помощь на вокзалах».

Оформить предварительную заявку на обслуживание маломобильного пассажира можно по бесплатному круглосуточному телефонному номеру в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 или по электронному адресу info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.