Расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 31 марта до конца апреля

11:48

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 31 марта до конца апреля на период проведения работ по переключению 1 главного пути на участке Москва – Перово для продолжения строительства «поворотного» тоннеля для МЦД-3 Крюково – Раменское.

Железнодорожники проведут комплексные работы по переключению 1 главного пути, по которому поезда следуют из Москвы в область, на участке Москва – Перово протяженностью 1,3 км. Для этого будет произведен демонтаж старого пути, сформировано земляное полотно на новом местоположении. Кроме того, железнодорожники уложат два новых стрелочных перевода для нового пути. Новый путь будет уложен на виброизолирующие маты. Помимо этого, будет возведен 70-метровый участок подпорной стены. Это необходимо для продолжения строительства тоннеля.

За прошедший период была построена большая часть основных конструкций тоннеля, в настоящее время продолжается бетонирование стен открытой (рамповой) части тоннеля и крышек закрытой части, толщина которых составляет 1,2 м. Для сооружения фундаментных плит, стен и перекрытий закрытой части тоннеля уже израсходовано более 10 тыс. куб. м бетона и более 2 тыс. тонн арматуры. Усиленная конструкция тоннеля позволит разместить сверху путевую инфраструктуру. Ежедневно на объекте задействовано более 500 человек и необходимое количество техники, в том числе тяжеловесные краны.

Работы по переключению пути будут проводиться с 31 марта по 3 апреля преимущественно в ночное время, а с 02:00 5 апреля до 02:00 27 апреля – круглосуточно, что позволит сконцентрировать ресурсы и провести в сжатые сроки большой объем работ. Движение поездов будет организовано по соседним путям.

Также в отдельные дни со 2 апреля железнодорожники проведут капитальный ремонт 3 главного пути станции Перово протяженностью 4,5 км.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание внесены существенные корректировки: ряд поездов выведут из расписания, значительная часть проследует по укороченному маршруту, у некоторых поездов изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.