Билеты на «Сапсан» отправлением 1 и 9 мая можно приобрести по сниженным ценам

11:16

Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», планирующие поездку 1 и 9 мая, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам.

1 мая акция распространяется на два первых утренних рейса поезда «Сапсан» №№ 754 и 751, отправляющихся из Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость проезда в экономическом классе составит от 2288 рублей (в базовом классе еще ниже – от 2091 рубля). Цена на них не будет меняться в зависимости от спроса на перевозку или количества дней, оставшихся до поездки, как это происходит в другое время.

На «Сапсаны», отправляющиеся 9 мая, по фиксированным ценам можно будет приобрести первые 250 билетов в каждом поезде «Сапсан». Стоимость проезда в экономическом классе составит от 1945 рублей (от 1783 рублей – в базовом классе).

Оформить проездные документы и узнать специальные цены в другие классы обслуживания можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».