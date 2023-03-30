В апреле-июне 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание некоторых пассажирских поездов

В связи с выполнением плана ремонта и модернизации объектов инфраструктуры на Восточно-Сибирской железной дороге в апреле-июне 2023 года изменится расписание движения некоторых пассажирских поездов.

Так, с 17 апреля по 26 июня по причине проведения капитального ремонта на перегоне Ук – Курят ВСЖД изменится расписание поездов № 2 сообщением Москва – Владивосток, № 348 сообщением Барнаул – Северобайкальск, № 70 Москва – Чита, № 62 Москва – Владивосток, №8 Новосибирск – Владивосток, № 12 Самара – Владивосток, № 58 Красноярск – Иркутск, № 98 Кисловодск – Тында, №270 Имеретинский курорт – Чита, № 69 Чита – Москва и № 61 Владивосток – Москва. Разница с действующим расписанием составит от 2 до 46 минут.

С 18 апреля по 23 июня в связи с проведением ремонта на перегоне Тыреть – Залари изменится расписание пассажирских поездов дальнего следования № 82 сообщением Москва – Улан-Удэ и № 382 Северобайкальск – Иркутск. Разница с действующим расписанием составит от 3 до 50 минут.

Время указано местное.

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Уточнить информацию можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.