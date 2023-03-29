Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Фирменный поезд «Жигули» временно изменит расписание и нумерацию

2023-03-29 16:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением масштабных ремонтных работ на инфраструктуре Московской железной дороги фирменный поезд «Жигули» сообщением Самара – Москва временно изменит расписание, нумерацию, а также вокзал прибытия и отправления.

Так, в апреле он будет курсировать под номером № 139/140 вместо привычного № 9/10, а прибывать и отправляться – с Павелецкого вокзала вместо Казанского.

Поезд будет прибывать на Павелецкий вокзал столицы на 1 час 40 минут позднее привычного – в 09:40 в период с 5 по 27 апреля, а также 29 апреля. 30 апреля и 1 мая поезд будет прибывать на 2 часа 5 минут позднее привычного времени – в 10:05.

Изменения коснутся и времени отправления поезда из столицы: в период с 5 по 27 апреля, а также 29, 30 апреля и 1 мая поезд будет отправляться раньше привычного расписания на 1 час 31 минуту, в 18:37. Прибытие в Самару останется без изменений – в 10:11.

Время местное.

Напомним: в составе поезда курсируют одноэтажные купейные вагоны нового модельного ряда, выполненные в виде двухвагонных сцепов с герметичными переходами. В каждом из них есть душевая кабина, специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды – пурифайеры, система кондиционирования воздуха и биотуалеты. Санитарные комнаты в составе оборудованы пеленальными столиками для пассажиров с маленькими детьми.

Пространство каждого купе максимально эргономично: установлены столики-трансформеры, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники.

Также в составе поезда курсируют вагоны СВ и вагоны класса «Люкс».

Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

