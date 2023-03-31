Расписание пригородных поездов на участке Куровская – Орехово-Зуево – Александров БМО изменится в апреле в связи с укладкой бесстыкового пути

Расписание пригородных поездов на участке Куровская – Орехово-Зуево – Александров БМО изменится в апреле в связи с укладкой бесстыкового пути

10:16

В связи с путевыми работами на участке Орехово-Зуево – Санино Большого кольца МЖД 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 и 20 апреля ряд пригородных поездов, курсирующих между Александровом, Орехово-Зуево и Куровской, временно выведут из расписания.

В эти дни железнодорожники проведут масштабные ремонтно-путевые работы. Запланировано отремонтировать 9,5 км железнодорожного полотна, в том числе заменить рельсошпальную решетку, провести глубокую очистку щебеночного балласта и уложить бесстыковой путь. За счет отсутствия стыков обеспечивается плавность хода поездов и снижается уровень шума.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.