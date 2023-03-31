С 1 апреля в Пензенской области увеличится количество остановок для пригородных поездов

09:23

С 1 апреля для некоторых пригородных поездов в Пензенской области назначаются дополнительные «летние» остановки на небольших остановочных пунктов вблизи дачных поселков и коллективных садов.

В частности, назначаются дополнительные остановки для поездов № 7236 Пенза-1 (отпр. 20:19) – о. п. 742 км (приб. 20:54, отпр. 20:55) – Кузнецк (приб. 22:33), № 7237 Кузнецк (отпр. 05:14) – о. п. 742 км (приб. 06:39, отпр. 06:40) – Пенза-1 (приб. 07:18).

Время указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.