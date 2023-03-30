Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня машиниста

2023-03-30 16:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

31 марта праздничные мероприятия, посвященные Единому дню машиниста, пройдут во всех регионах Куйбышевской железной дороги. Этот корпоративный праздник отмечается в ОАО «ЖД» впервые.

Единый день машиниста был учрежден в знак уважения машинистам – настоящим профессионалам, знающим и любящим свое дело, от мастерства и высокой ответственности которых зависят скорость, безопасность и комфорт пассажирских и грузовых перевозок, обороноспособность нашей страны и благополучие миллионов российских граждан.

Центральное мероприятие по празднованию Единого дня машиниста на Куйбышевской железной дороге состоится 31 марта в Самаре во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина. В программе запланировано чествование лучших по профессии, ветеранов и железнодорожных династий, торжественное посвящение в машинисты и концерт.

Необходимо отметить, что на Куйбышевской магистрали гордятся преемственностью поколений и железнодорожными традициями. Более 100 машинистов являются представителями трудовых династий, общий стаж каждой из которых насчитывает от 100 до 750 лет.

Торжественные мероприятия с награждением лучших машинистов также состоятся в Республиках Мордовия, Татарстан и Башкортостан, Ульяновской, Пензенской и Самарской областях, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

