Пригородные поезда на маршруте Улу-Теляк – Уфа будут ходить в шестивагонном исполнении с 3 апреля

С 3 апреля количество вагонов в пригородных поездах на маршруте Улу-Теляк – Уфа (Республика Башкортостан) будет увеличено до шести. Такое решение принято совместно с Министерством транспорта Республики Башкортостан для обеспечения транспортной доступности жителей Иглинского района и микрорайона Шакша в связи с закрытием на капитальный ремонт Шакшинского моста через реку Уфимка.
Так, с 3 апреля увеличена составность с четырех до шести вагонов следующих пригородных поездов:
Время указано местное.
Изменения стали возможны благодаря поступлению на Куйбышевскую железную дорогу двух современных электропоездов ЭП2Д в шестивагонном исполнении. Теперь весь маршрут будет обслуживаться этим подвижным составом.
Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников, студентов и детей. При покупке билетов через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» для платной категории пассажиров действует скидка до 18%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.