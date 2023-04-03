Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородные поезда на маршруте Улу-Теляк – Уфа будут ходить в шестивагонном исполнении с 3 апреля

2023-04-03 15:46
Пригородные поезда на маршруте Улу-Теляк – Уфа будут ходить в шестивагонном исполнении с 3 апреля
С 3 апреля количество вагонов в пригородных поездах на маршруте Улу-Теляк – Уфа (Республика Башкортостан) будет увеличено до шести. Такое решение принято совместно с Министерством транспорта Республики Башкортостан для обеспечения транспортной доступности жителей Иглинского района и микрорайона Шакша в связи с закрытием на капитальный ремонт Шакшинского моста через реку Уфимка.

Так, с 3 апреля увеличена составность с четырех до шести вагонов следующих пригородных поездов:

  • № 6413 Улу-Теляк (отпр. 05:42) – Уфа (07:21-07:29) – Кандры (приб. 10:14), курсирование ежедневно;
  • № 6417 Улу-Теляк (отпр. 06:51) – Уфа (приб. 08:29), курсирование по рабочим дням;
  • № 6403 Улу-Теляк (отпр. 15:11) – Уфа (приб. 16:52), курсирование ежедневно;
  • № 6404 Уфа (отпр. 07:58) – Улу-Теляк (приб. 09:41), курсирование ежедневно;
  • № 6410 Уфа (отпр. 17:53) – Урман (приб. 19:21), курсирование ежедневно.

Время указано местное.

Изменения стали возможны благодаря поступлению на Куйбышевскую железную дорогу двух современных электропоездов ЭП2Д в шестивагонном исполнении. Теперь весь маршрут будет обслуживаться этим подвижным составом.

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников, студентов и детей. При покупке билетов через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» для платной категории пассажиров действует скидка до 18%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

