Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание ряда поездов Рижского, Курского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные

2023-04-03 14:05
Расписание ряда поездов Рижского, Курского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предстоящие выходные внесены значительные корректировки в расписании пригородных поездов Рижского, Курского направлений МЖД и МЦД-2 в связи с работами по переводу на цифровое управление движением участка Красный Балтиец – Стрешнево.

Новая микропроцессорная система управления движением поездов позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом.

Технологическое «окно» назначено в выходные дни с 10:00 8 апреля до 04:30 10 апреля, когда пассажиропоток минимален. В этот период планируется перевести на микропроцессорную систему управления движением (МПЦ) 50 стрелочных переводов и более 135 светофоров.

На время работ движение поездов будет осуществляться по одному пути.

Обращаем внимание пассажиров, что ряд поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений будут выведены из расписания, часть поездов будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до остановочных пунктов Тушинская, Трикотажная и Площадь трех вокзалов; от Подольска до Курского вокзала. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru