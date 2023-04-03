Расписание ряда поездов Рижского, Курского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные

14:05

В предстоящие выходные внесены значительные корректировки в расписании пригородных поездов Рижского, Курского направлений МЖД и МЦД-2 в связи с работами по переводу на цифровое управление движением участка Красный Балтиец – Стрешнево.

Новая микропроцессорная система управления движением поездов позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом.

Технологическое «окно» назначено в выходные дни с 10:00 8 апреля до 04:30 10 апреля, когда пассажиропоток минимален. В этот период планируется перевести на микропроцессорную систему управления движением (МПЦ) 50 стрелочных переводов и более 135 светофоров.

На время работ движение поездов будет осуществляться по одному пути.

Обращаем внимание пассажиров, что ряд поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений будут выведены из расписания, часть поездов будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до остановочных пунктов Тушинская, Трикотажная и Площадь трех вокзалов; от Подольска до Курского вокзала. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.