Расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится в апреле

2023-04-03 10:43
Расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в апреле в связи с работами по реконструкции остановочного пункта Лианозово МЦД-1, а также строительством дополнительных 3 и 4 главных путей между Белорусским и Савеловскими вокзалами для МЦД-4.

Технологические «окна» назначены в будние дни с 3 по 29 апреля преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в дневное время, а также утренние и вечерние часы пик. В выходные дни с 8 на 9 и с 22 на 23 апреля на остановочном пункте Лианозово работы будут проводиться в период с 17:30 до 05:30.

В настоящее время в Лианозово развернуты работы по строительству двух новых платформ. Основные конструкции одной из них уже возведены, на второй производятся фундаментные работы. Параллельно осуществляется модернизация объектов энергообеспечения, а также строительство южного и северного подземных вестибюлей. Для обеспечения безопасности движения на период строительства вестибюлей устанавливаются вспомогательные инженерные конструкции – пролетные строения на первом и втором главных путях.

Движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково будет организовано по одному пути в реверсивном режиме, а на соединительной ветви между вокзалами движение будет приостанавливаться с 01:05 до 05:15. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов и МЦД-1. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследует по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

