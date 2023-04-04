Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поездов на Горьковской железной дороге изменится с 10 по 20 апреля в связи с модернизацией инфраструктуры на перегоне Денисово – Чулково

2023-04-04 12:36
С 10 по 20 апреля железнодорожники проведут плановые работы по капитальному ремонту пути перегона Денисово – Чулково во Владимирской области. В течение этого времени планируется отремонтировать порядка 16 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с проведением работ с 10 по 20 апреля вносятся корректировки в расписание скоростных поездов «Ласточка» сообщением Москва – Нижний Новгород – Москва, а также пассажирских поездов № 35/36 Нижний Новгород – Москва, № 37/138 Нижний Новгород – Адлер, № 237/328 Нижний Новгород - Кисловодск, № 59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург, № 133/134 Ижевск – Санкт-Петербург, № 31/32 Киров – Москва.

Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании поездов.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

