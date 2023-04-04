«В Карелию на Поезде Деда Мороза»: два раза в неделю в обновленном составе с 28 апреля

С 28 апреля туристический поезд выходного дня № 930/929 «В Карелию на Поезде Деда Мороза» будет курсировать по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Москва обновленным составом два раза в неделю (вместо одного). Он будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по вторникам и пятницам вечером и возвращаться обратно утром по понедельникам и пятницам соответственно.

В составе поезда теперь 5 купейных вагонов, 1 детский вагон с игровой зоной и купе СВ и вагон-ресторан. Напомним, что в качестве «отеля на колесах» для путешественников используются вагоны Поезда Деда Мороза, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов, душевыми.

Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы они успели насладиться карельской природой и осмотреть достопримечательности Сортавалы, посетить экспозицию Поезда Деда Мороза на платформе «Морозная» и при желании отправиться на ретропоезде № 923 в знаменитый природный заповедник – Горный парк «Рускеала».

В стоимость железнодорожных билетов по круговому маршруту включены: проезд в четырехместном купе или купе СВ, постельное белье, банное полотенце для душа, дорожный набор, три завтрака и посещение платформы «Морозная», где расположена статическая экспозиция Поезда Деда Мороза. Билет на ретропоезд до горного парка «Рускеала» необходимо приобретать отдельно.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» (для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Октябрьская – Москва-Октябрьская-Туристическая).