На майские праздники на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Перми

10:51

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в мае на СвЖД назначено 10 дополнительных поездов дальнего следования. Составы формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») будут курсировать на самых востребованных направлениях.

Поезд № 325/326 Пермь – Новороссийск (с беспересадочными вагонами Екатеринбург – Новороссийск) отправится из Перми 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая, обратно из Новороссийска – 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 мая.

Поезд № 225/226 Екатеринбург – Ижевск отправится из Екатеринбурга 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 мая, обратно из Ижевска – 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мая.

Поезд № 222/221 Оренбург – Тюмень отправится из Оренбурга 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая, обратно из Тюмени – 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.

Поезд № 211/212 Тюмень – Москва отправится из Тюмени 26 апреля, обратно из Москвы – 28 апреля.

Поезд № 209/210 Пермь – Москва – Тюмень отправится из Перми 26 апреля и 4 мая, обратно из Москвы – 27 апреля и 5 мая.

Поезд № 546/545 Екатеринбург – Нижневартовск отправится из Екатеринбурга 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мая, обратно из Нижневартовска – 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мая.

Поезд № 209/210 Тюмень – Москва – Пермь отправится из Тюмени 29 апреля и 7 мая, обратно из Москвы – 1 и 9 мая.

Поезд № 209/210 Тюмень – Москва отправится из Тюмени 1 мая, обратно из Москвы – 3 мая.

Поезд № 229/230 Тюмень – Москва – Екатеринбург отправится из Тюмени 5 мая, обратно из Москвы – 7 мая.

Поезд № 229/230 Екатеринбург – Москва – Тюмень отправится из Екатеринбурга 9 мая, обратно из Москвы – 10 мая.

Всего в период майских праздников холдинг «ЖД» назначает более 800 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов будут включены дополнительные вагоны или назначены новые дополнительные поезда.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.