«Ласточки» Екатеринбург – Красноуфимск будут останавливаться на о. п. Киргишаны с 17 апреля

12:57

Для удобства жителей Свердловской области с 17 апреля для скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Красноуфимск вводится дополнительная остановка на о. п. Киргишаны (село Киргишаны Нижнесергинского района). При этом время в пути у «Ласточек» не изменится.

Ввод дополнительной остановки еще больше увеличивает привлекательность железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильному сообщению на фоне масштабных ремонтных работ на трассе Екатеринбург – Пермь. На электричке можно без пробок добираться до населенных пунктов на участках, где автомобильное движение будет затруднено.

Пригородные электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Красноуфимск отправляются из столицы Урала дважды в день – в 10:41 и 19:32 (здесь и далее – время местное), из Красноуфимска – в 06:50 и 14:16. Время в пути – в среднем, 3 часа 20 минут. Остановки на о. п. ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, Бисертский завод, о. п. 1501 км (село Кленовское), Ключевая, Афанасьевский (поселок Афанасьевский), о. п. 1478 км (село Афанасьевское), Уфимка.

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд, помимо билета, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.