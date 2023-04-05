Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свыше 11 млн пассажиров планируется перевезти в сообщении с южными курортами летом

2023-04-05 10:44
Свыше 11 млн пассажиров планируется перевезти в сообщении с южными курортами летом
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «ЖД» планирует по итогам летнего сезона перевезти свыше 50 млн пассажиров, что почти на 2% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Прогнозируется, что только в южном направлении поездки совершат более 11 млн человек (+5,1% к прошлому году). Чтобы все желающие смогли отправиться к популярным российским курортам, пассажирам будет предложено порядка 13,5 млн мест.

Для обеспечения перевозок в условиях высокого спроса будет назначено более 1,5 тыс. дополнительных поездов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и др. Дополнительные назначения предусмотрены и на других популярных направлениях, например, Москва – Казань, Москва – Саратов, Санкт-Петербург – Киров.

В случае необходимости в существующие схемы поездов будут включаться дополнительные вагоны, при резком увеличении спроса – назначаться еще поезда.

Во время летней перевозочной кампании в составы поездов будет включено около 14,8 тыс. вагонов. На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90%. При этом организованные группы детей будут перевозиться только в таких вагонах.

Для контроля при организации летних перевозок в холдинге будет создан штаб. Специалисты в онлайн-режиме будут обрабатывать обращения пассажиров, поступающие по различным каналам связи.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru