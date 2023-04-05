Свыше 11 млн пассажиров планируется перевезти в сообщении с южными курортами летом

10:44

Холдинг «ЖД» планирует по итогам летнего сезона перевезти свыше 50 млн пассажиров, что почти на 2% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Прогнозируется, что только в южном направлении поездки совершат более 11 млн человек (+5,1% к прошлому году). Чтобы все желающие смогли отправиться к популярным российским курортам, пассажирам будет предложено порядка 13,5 млн мест.

Для обеспечения перевозок в условиях высокого спроса будет назначено более 1,5 тыс. дополнительных поездов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и др. Дополнительные назначения предусмотрены и на других популярных направлениях, например, Москва – Казань, Москва – Саратов, Санкт-Петербург – Киров.

В случае необходимости в существующие схемы поездов будут включаться дополнительные вагоны, при резком увеличении спроса – назначаться еще поезда.

Во время летней перевозочной кампании в составы поездов будет включено около 14,8 тыс. вагонов. На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90%. При этом организованные группы детей будут перевозиться только в таких вагонах.

Для контроля при организации летних перевозок в холдинге будет создан штаб. Специалисты в онлайн-режиме будут обрабатывать обращения пассажиров, поступающие по различным каналам связи.