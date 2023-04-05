В связи с капитальным ремонтом участка Красноярской железной дороги Енисей – Дивногорск изменится расписание движения электропоездов

09:39

В период с 22 апреля по 12 июня 2023 года КрасЖД планирует провести капитальный ремонт пассажирской ветки от станции Енисей до станции Дивногорск.

На время ремонтных работ полностью отменяются рейсы электропоездов по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск по субботам и воскресеньям 22, 23, 29, 30 апреля, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11 июня. Исключением станут 6 и 7 мая – в эти дни поезда будут ходить.

За 14 выходных специалисты Красноярской магистрали, по сути, построят новую железную дорогу протяженностью 31 км.

«Направление от станции Енисей до Дивногорска – одно из самых востребованных. Так, в сравнении с 2020 годом в 2022 году количество пассажиров увеличилось почти в два раза. Ветка проходит по сложнейшему рельефу: поезда движутся между горными склонами и рекой Енисей. На участке 19 больших и малых мостов (в том числе через реки Базаиха и Мана). Для повышения комфорта и безопасности пассажиров, скорости движения электричек мы проведем модернизацию в максимально сжатые сроки, сохраняя обычное расписание в будние дни», – отметил начальник Красноярской региональной службы развития пассажирских сообщений Эдуард Быков.

Железнодорожники будут работать круглосуточно с вечера пятницы до утра понедельника. Поэтапно, участок за участком, они демонтируют старые рельсы и шпалы и полностью «под ключ» уложат новый путь. Кроме того, будут реконструированы мосты и другие искусственные сооружения. За каждые выходные планируется обновлять в среднем более 2 км железнодорожного полотна.

Если сейчас средняя скорость электропоездов на линии Енисей – Дивногорск составляет 60-70 км/ч, то после капитального ремонта на прямых участках пути она повысится до 110 км/ч.

«По решению Министерства транспорта Красноярского края в выходные дни, когда движение электропоездов не будет осуществляться, по маршруту Красноярск – Дивногорск будут курсировать дополнительные автобусы, а количество рейсов увеличится», – сообщил первый заместитель министра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов.

Так, по субботам автобусы №№ 106, 109 и 146 будут совершать в общей сложности по 56 рейсов из Красноярска в Дивногорск и обратно (вместо 47), по воскресеньям – также по 56 рейсов (вместо 42).

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться теплоходом «Заря» и скоростным судном «А 45-1», которые будут осуществлять 3 круговых рейса в выходные дни по маршруту Торговый центр «Красноярье» – Усть-Мана. Также в мае до Дивногорска планируется запустить водный экокрузер.

Железнодорожная ветка Енисей – Дивногорск построена в начале 60-х прошлого века для строительства Красноярской ГЭС. В январе 1970 года по ней начали курсировать электропоезда.

Сегодня это направление – часть проекта «Городская электричка Красноярска». Оно объединяет 10 остановочных пунктов: Енисей, Тихие Зори, Бобровый Лог, Красноярские Столбы, Турбаза, Слизнево, Овсянка, Усть-Мана, Нижняя Мана, Дивногорск.

На маршруте расположены основные туристические достопримечательности столицы Красноярского края: фан-парк «Бобровый лог», парк флоры и фауны «Роев ручей», ботанический сад им. В. М. Крутовского, национальный парк «Столбы», мемориальный комплекс в Овсянке, набережная Енисея в Дивногорске, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.