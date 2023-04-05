С 15 апреля на Балтийском, Черняховском, Багратионовском и Мамоновском направлениях Калининградской магистрали назначены дополнительные поезда

09:28

В связи с началом дачного сезона в расписание движения пригородных поездов на Калининградской железной дороге с 15 апреля внесены изменения.

В частности, дополнительные поезда назначены:

на Балтийском направлении – по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала – 08:10, из Балтийска – 16:20;

на Черняховском направлении – по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням. Время отправления из Калининграда – 08:45, из Черняховска – 13:00;

на Багратионовском направлении – по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала – 07:45, из Багратионовска – 18:35. При этом изменяется время отправления поездов, курсирующих на этом направлении по выходным дням. Из Калининграда в Багратионовск с 15 апреля по субботам и воскресеньям поезда будут отправляться в 07:45 (на 40 минут раньше, чем в действующем сейчас расписании), время отправления из Багратионовска в Калининград также изменится – с 14:14 на 18:35.

на Мамоновском направлении дополнительные поезда назначены по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления из Калининграда – 09:45, в обратном направлении – 16:10. Обращаем внимание пассажиров, что по такому же расписанию с 15 апреля начнут курсировать поезда по субботам и воскресеньям.

С подробным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте АО «Калининградская пригородная пассажирская компания», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.