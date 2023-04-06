Холдинг «ЖД» обновит парк пригородных поездов в 15 субъектах РФ в 2023 году

Холдинг «ЖД» обновит парк пригородных поездов в 15 субъектах РФ в 2023 году

09:32

Для повышения комфорта пассажиров в пути следования, улучшения сервисов и расширения маршрутной сети перевозок пассажиров ОАО «ЖД» продолжает обновление пригородного подвижного состава.

В течение текущего года компания планирует закупить 42 новых состава пригородных поездов (220 вагонов) производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод», в том числе 16 составов постоянного тока ЭП2Д (90 вагонов) и 26 составов переменного тока ЭП3Д (130 вагонов).

Новые поезда будут обслуживать пассажиров на пригородных маршрутах в 15 субъектах Российской Федерации: в Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Свердловской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, а также в Алтайском, Приморском, Хабаровском краях и Республике Башкортостан.

Первые поезда из поставки этого года уже поступили в Башкирию. В скором времени новые электрички появятся также в Кемеровской, Воронежской областях и в Алтайском крае.

Современные комфортабельные электропоезда ЭП2Д и ЭП3Д – полностью российская разработка, состоящая более чем на 90% из отечественных комплектующих. Салоны оборудованы удобными двух- и шестиместными диванами из износостойких материалов с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Подвижной состав приспособлен для выхода на высокие и низкие платформы. Дополнительные выдвижные подножки облегчают вход в вагон с низких платформ.

В электропоездах создана безбарьерная среда для проезда людей с инвалидностью: в головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.

Программа закупки пригородного подвижного состава в 2023 году позволит полностью выполнить заказ субъектов РФ на пригородные перевозки с учетом их комплексных планов транспортного обслуживания населения, а также обеспечить новый уровень мобильности в городах и между населенными пунктами.