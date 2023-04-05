Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I квартале 2023 года перевозки дневными скорыми поездами на Северной железной дороге выросли в полтора раза

2023-04-05 17:50
Дневными скорыми поездами, курсирующими по маршрутам Ярославль – Москва – Ярославль, Вологда – Москва – Вологда и Усинск – Сыктывкар – Усинск, в январе-марте текущего года воспользовались 400,3 тыс. пассажиров. Перевозки выросли в 1,5 раза по сравнению с I кварталом 2022 года.

Так, курсирующие между Ярославлем и Москвой поезда в январе-марте 2023 года перевезли 262,3 тыс. пассажиров (+31,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Из Вологды в Москву и обратно съездили 95,2 тыс. пассажиров (рост в 2,3 раза). На поездах, курсирующих между столицей Республики Коми Сыктывкаром и ее нефтяной столицей Усинском, совершили поездки около 43 тыс. пассажиров (рост в 1,5 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

