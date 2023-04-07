Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородный экскурсионный поезд из Воронежа в Дивногорье начнет курсировать с 29 апреля

2023-04-07 15:55
29 апреля в Воронежской области стартует новый сезон работы экскурсионных пригородных поездов на популярном маршруте из Воронежа в Дивногорье. В связи с этим вносятся изменения в расписание ряда пригородных составов. По субботам отменяются поезда № 6410 Воронеж-1 – Лиски отправлением в 09:25 и № 6409 Лиски – Воронеж-1 отправлением в 16:36. Вместо них назначаются:

  • № 6004/6003 Воронеж-1 – Копанище отправлением в 09:25, прибытием в 11:50;
  • № 6004/6003 Копанище – Воронеж-1 отправлением в 15:49, прибытием в 18:19.

Остановки предусмотрены на станциях и остановочных пунктах Березовая Роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски, Крупенниково, Дивногорская (Дивногорский Свято-Успенский монастырь), о. п. 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье»).

Напомним, что туристические поездки по беспересадочному пригородному маршруту в Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь и природный музей-заповедник «Дивногорье» осуществляются с 2016 года. На выбор предлагаются 2 туристические программы: посещение монастыря или пешая обзорная экскурсия, включающая знакомство с уникальными меловыми ландшафтами, пещерным храмом Сицилийской Иконы Божией матери середины ХVII века, Маяцким городищем IX-X веков. Заявки принимаются с понедельника по пятницу по тел.: +7 (962) 330-87-65, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

