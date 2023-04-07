Пригородные поезда четырех направлений Московской железной дороги будут делать дополнительные остановки в Вербное воскресенье и на Пасху

В Вербное воскресенье (9 апреля) и на Пасху (16 апреля) для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначили дополнительные остановки более 40 пригородным поездам Мосузла. Платформы расположены рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни, – храмы и кладбища.
Изменения внесены в расписание электричек 4 направлений (Белорусского, Киевского, Рижского и Павелецкого), которые выполняют рейсы утром и днем.
Дополнительные остановки назначены:
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.