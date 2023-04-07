Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожный переезд на конечной станции будущего МЦД-4 Апрелевка перенесли на новое место

2023-04-07 12:04
В ночь на 11 апреля на станции Апрелевка Киевского направления МЖД железнодорожники проведут переключение системы регулировки движением поездов и автомобилей со старого переезда на временный, расположенный в 800 м от старого. Это необходимо для строительства автомобильного путепровода и путевого развития конечной станции будущего МЦД-4 Апрелевка.

Временный железнодорожный переезд соединяет улицы Железнодорожная и 1-я Кетрица. Он оборудован шлагбаумом, устройствами заграждения и светозвуковой сигнализацией, для дежурного работника установлено мобильное помещение. Движение по этому переезду будет осуществляться до открытия путепровода. Переезд на улице Самохина закроется.

Работы назначены с 22:00 10 апреля до 05:00 11 апреля. В связи с этим из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Апрелевка и Нара.

Просим водителей и пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

