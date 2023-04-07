Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристический поезд к Воронежскому биосферному заповеднику начнет курсировать с 29 апреля

2023-04-07 17:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках развития железнодорожного туризма в России холдинг «ЖД» запускает новый туристический поезд № 931 «Бобренок».

Запуск поезда приурочен к 100-летнему юбилею Воронежского биосферного заповедника, который отмечается в регионе в этом году. Территория заповедника входит в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь есть единственный в России экспериментальный бобровый питомник, несколько музеев и многочисленные экотропы.

Туристический поезд начнет курсировать с 29 апреля по выходным дням. Маршрут поезда: Воронеж – Графская – о. п. им. Пескова (Воронежский заповедник) – Хава.

Из Воронежа поезд будет отправляться в 09:05 и прибывать на остановочный пункт им. Пескова (Воронежский заповедник) в 10:33, в Хаву – в 11:08. Продолжительность поездки до заповедника – 1 час 28 минут, до Хавы – 2 часа 3 минуты. В обратном направлении из Хавы поезд будет отправляться в 14.05, от заповедника – в 14:45 и прибывать в Воронеж в 16:06.

Во время продолжительной стоянки поезда на станции Графская пассажиры смогут посетить музей вокзала и осмотреть экспозицию «Зал ожидания 19 века».

По маршруту будет курсировать рельсовый автобус РА-2 в трехвагонном исполнении. В пути следования пассажирам будут предложены горячие и прохладительные напитки, снеки и тематическая сувенирная продукция.

Приобрести билеты на поезд «Бобренок» можно на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования. Стоимость билета – 200 рублей. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена будет снижена на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет – на 30%.

Отметим, что для организации регулярного курсирования туристического поезда «Бобренок» к Воронежскому биосферному заповеднику холдингом «ЖД» проведена большая работа по подготовке пассажирской инфраструктуры и подвижного состава, в том числе в 200 метрах от заповедника организован новый остановочный пункт им. Пескова (Воронежский заповедник) и возведена платформа, а также обустроена тропа от платформы к заповеднику.

