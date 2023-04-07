Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные туристические и пригородные поезда назначает Свердловская железная дорога на летний сезон

2023-04-07 16:49
Дополнительные туристические и пригородные поезда назначает Свердловская железная дорога на летний сезон
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Международной туристской выставке «Лето-2023», которая открылась 7 апреля в Екатеринбурге, Свердловская магистраль презентовала туристические поезда, которые будут курсировать в летний сезон в Свердловской области. Для любителей регионального туризма предлагается формат «туров выходного дня».

Пригородная маршрутная сеть в Свердловской области составляет порядка 250 поездов. Это как обычные электрички, так и скорые «Ласточки» и «Орланы», на которых можно добраться до различных населенных пунктов и природных достопримечательностей. На летний период СвЖД назначает дополнительные пригородные поезда.

С 15 апреля в графике появится дополнительный субботний рейс электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский. Поезд № 7082 будет курсировать до 14 октября: отправление из уральской столицы в 09:41 (здесь и далее – время местное), прибытие в Каменск-Уральский в 11:14. Днем туристы смогут погулять по городу, посмотреть достопримечательности и к вечеру вернуться обратно на «Ласточке» № 7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург (отправление в 15:47).

С 13 мая вновь начнет курсировать полюбившийся уральцам «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи». Пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод – Екатеринбург будет отправляться в 08:13 и прибывать на о. п. Бажуково в 10:50 (выход на маршруты центральной части парка), на о. п. Аракаево в 11:15 (выход на маршруты южной части парка). Обратный рейс будет отправляться с о. п. Аракаево в 16:55, с о. п. Бажуково в 17:26 и прибывать в Екатеринбург в 20:11. «Орлан» будет курсировать по выходным и праздничным дням до 22 октября.

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» продолжит курсировать по двум маршрутам. В выходные можно совершить поездку из Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Продолжительность ретротура «выходного дня» (включая остановку на станции Шувакиш и свободное время для посещения Музейного комплекса УГМК) составляет 6 часов 20 минут. По будням в вечернее время будут назначены рейсы по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Продолжительность поездки – 2 часа 35 минут.

В летний сезон продолжит курсировать и туристический поезд Екатеринбург – Алапаевск. Отправление из Екатеринбурга в 08:29, обратно из Алапаевска – в 19:00. Время в пути – 3 часа. Поездка входит в состав экскурсионного тура от оператора проекта «Императорский маршрут».

Посмотреть расписание поездов, самостоятельно составить маршрут и спланировать путешествие можно на сайтах ОАО «ЖД» и Свердловской пригородной компании, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru