Дополнительные туристические и пригородные поезда назначает Свердловская железная дорога на летний сезон

16:49

На Международной туристской выставке «Лето-2023», которая открылась 7 апреля в Екатеринбурге, Свердловская магистраль презентовала туристические поезда, которые будут курсировать в летний сезон в Свердловской области. Для любителей регионального туризма предлагается формат «туров выходного дня».

Пригородная маршрутная сеть в Свердловской области составляет порядка 250 поездов. Это как обычные электрички, так и скорые «Ласточки» и «Орланы», на которых можно добраться до различных населенных пунктов и природных достопримечательностей. На летний период СвЖД назначает дополнительные пригородные поезда.

С 15 апреля в графике появится дополнительный субботний рейс электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский. Поезд № 7082 будет курсировать до 14 октября: отправление из уральской столицы в 09:41 (здесь и далее – время местное), прибытие в Каменск-Уральский в 11:14. Днем туристы смогут погулять по городу, посмотреть достопримечательности и к вечеру вернуться обратно на «Ласточке» № 7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург (отправление в 15:47).

С 13 мая вновь начнет курсировать полюбившийся уральцам «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи». Пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод – Екатеринбург будет отправляться в 08:13 и прибывать на о. п. Бажуково в 10:50 (выход на маршруты центральной части парка), на о. п. Аракаево в 11:15 (выход на маршруты южной части парка). Обратный рейс будет отправляться с о. п. Аракаево в 16:55, с о. п. Бажуково в 17:26 и прибывать в Екатеринбург в 20:11. «Орлан» будет курсировать по выходным и праздничным дням до 22 октября.

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» продолжит курсировать по двум маршрутам. В выходные можно совершить поездку из Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Продолжительность ретротура «выходного дня» (включая остановку на станции Шувакиш и свободное время для посещения Музейного комплекса УГМК) составляет 6 часов 20 минут. По будням в вечернее время будут назначены рейсы по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Продолжительность поездки – 2 часа 35 минут.

В летний сезон продолжит курсировать и туристический поезд Екатеринбург – Алапаевск. Отправление из Екатеринбурга в 08:29, обратно из Алапаевска – в 19:00. Время в пути – 3 часа. Поездка входит в состав экскурсионного тура от оператора проекта «Императорский маршрут».

Посмотреть расписание поездов, самостоятельно составить маршрут и спланировать путешествие можно на сайтах ОАО «ЖД» и Свердловской пригородной компании, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.