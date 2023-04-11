Дополнительные летние электрички начнут курсировать на Свердловской железной дороге с 15 апреля

09:17

С 15 апреля Свердловская железная дорога назначает дополнительные пригородные поезда на летний сезон. Они вводятся в связи с традиционным увеличением пассажиропотока. По просьбам пассажиров действие летнего графика в этом году будет продлено до 15 октября (в 2022 году действовал до 9 октября). В Свердловской области будет курсировать 21 дополнительный пригородный поезд.

Кроме того, на летний период будет увеличена составность (количество вагонов) пригородных поездов на популярных маршрутах. Это направления из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали и Дружинино. Для удобства садоводов и дачников вводятся дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах, на которых в зимний период некоторые электрички не останавливаются. Это о. п. Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка, Писанец и др.

Электрички смогут принять больше пассажиров и обеспечить мобильность граждан, в том числе в сообщении с населенными пунктами, где на фоне ремонтных работ на больших и малых автодорогах движение может быть затруднено.

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать на направлениях из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку, до станций Дружинино и Храмцовская; из Нижнего Тагила в Кушву и Невьянск, из Серова в Бокситы.

В летнем графике появится новый пригородный поезд № 6954/6953 сообщением Верхотурье – Бокситы. Он будет курсировать ежедневно. Отправление со станции Бокситы в 09:34 по местному времени, со станции Верхотурье – в 14:47. Расписание увязано с пригородным поездом № 7426/7423 Верхотурье – Нижний Тагил. Это позволит пассажирам делать удобную пересадку в Верхотурье.

Для любителей регионального туризма по субботам будет курсировать дополнительная «Ласточка» № 7082 сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский, а с 13 мая по 22 октября по выходным и праздничным дням – «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи» (пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод).

В ХМАО-Югре в период с 28 мая по 28 октября назначаются ежедневные пригородные поезда № 7496 Сургут – Нижневартовск и № 6097 Нижневартовск – Сургут.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.