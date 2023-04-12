Новые сервисы стали доступны пассажирам на вокзале Коротчаево

12:09

С апреля 2023 года пассажиры и посетители вокзального комплекса Коротчаево в Ямало-Ненецком автономном округе могут воспользоваться новыми сервисами: интерактивным справочным видеотерминалом и автоматическими камерами хранения, а также комнатами длительного отдыха, благодаря которым ожидание поезда станет значительно более комфортным.

С помощью видеотерминала посетители могут самостоятельно находить информацию о движении поездов, работе вокзала и действующих услугах. Также у пассажиров появилась возможность получить консультацию оператора по видеосвязи на русском и английском языках. Пассажиры с нарушениями слуха имеют возможность связаться с сотрудником, владеющим жестовым языком. В настоящее время на 16 вокзалах Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ) установлено 29 таких видеотерминалов. В среднем, ежесуточно ими пользуются более 80 пассажиров СвЖД.

Автоматические камеры хранения, в отличие от традиционных стационарных, предусматривают оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. Технология позволяет самостоятельно разместить вещи, оплатив услугу через терминал наличными или банковской картой. Для удобства пассажиров предусмотрена гибкая система оплаты с почасовой тарификацией. На данный момент в границах СвЖД автоматические камеры хранения установлены на 10 вокзалах. В январе-марте 2023 года ими воспользовались более 45 тыс. пассажиров.

Обновленные комнаты длительного отдыха на вокзале Коротчаево соответствуют современным стандартам. Гости могут остановиться в комфортных номерах, оборудованных новой мебелью и необходимой бытовой техникой. Такие комнаты работают также на вокзалах Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Камышлов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях, Нижневартовск, Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2. С начала года их услугами воспользовались почти 9 тыс. пассажиров.

Отметим, что инфраструктура вокзала Коротчаево адаптирована для маломобильных пассажиров: билетная касса оборудована пониженным прилавком, зоны обслуживания посетителей оснащены индивидуальной индукционной петлей. В зале ожидания предусмотрено пространство для отдыха с функцией вызова дежурного персонала, отдельным местом для собаки-поводыря и тактильными напольными указателями, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.