Количество фандоматов на вокзалах России увеличилось до девяноста четырех

Более 106 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок общим весом в 3,2 т сдали на переработку пассажиры на крупных вокзальных комплексах с начала года.

Чаще всего вторсырье сдают посетители Ярославского, Савеловского, Павелецкого и Ленинградского вокзалов Москвы. Согласно статистике, четверть собранной на переработку тары составляют алюминиевые банки, остальное – пластиковые бутылки.

Прием вторсырья осуществляется с помощью фандоматов Ecoplatform в рамках проекта по созданию сети фандоматов на российских железнодорожных вокзалах. Проект соответствует ESG-стандартам (ответственное отношение к окружающей среде).

Сейчас на вокзальных комплексах функционируют 94 устройства, 77 из которых были установлены весной этого года в партнерстве с группой «Самолет». Стоит отметить, что более 40 новых фандоматов на вокзалах стали первыми в ряде городов (Твери, Владимире, Брянске, Архангельске, Тюмени, Новосибирске и др.) устройствами, принимающими таким образом вторсырье.

В дальнейшем планируется продолжить расширение сети фандоматов, в том числе на малых российских вокзалах.

Использование фандоматов позволяет снизить нагрузку на экологию, обеспечив более эффективную систему рециклинга твердых коммунальных отходов, а также поможет воспитать у молодого поколения культуру заботы об окружающей среде.

Фандомат представляет собой устройство, схожее по габаритам с вендинговым аппаратом, которое на возмездной основе принимает у населения использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Тара спрессовывается и распределяется в соответствующий контейнер для хранения и передачи в виде брикетов перерабатывающим предприятиям.

В качестве вознаграждения пользователю фандомата начисляются бонусы, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе Ecoplatform. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.