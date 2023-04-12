Горьковская железная дорога назначает «дачные поезда» на летний период

Традиционно с началом дачного сезона повышается спрос на поездки пригородным транспортом. Горьковская железная дорога с апреля назначает поезда на самые востребованные направления:
- с 15 апреля в ежедневном режиме будут курсировать пригородные поезда по маршруту пр. Гагарина – Суроватиха, с 22 апреля – по маршруту Нижний Новгород – Суроватиха (по выходным дням, со 2 мая – ежедневно);
- с 23 апреля назначаются дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Тарасиха, что позволит по воскресеньям организовать тактовое движение с интервалом 20 минут;
- с 24 апреля в будние дни дополнительные поезда начнут курсировать по маршруту Нижний Новгород – Сережа и Нижний Новгород – Металлист.
Напомним, что пригородный поезд сообщением Кустовая – Суроватиха с 1 апреля уже курсирует по выходным дням, а с 17 апреля будет ходить ежедневно.
Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:
- в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00;
- в справочной службе на железнодорожных вокзалах;
- в пригородных билетных кассах;
- на сайте ОАО «ЖД»;
- на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.