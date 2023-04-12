Горьковская железная дорога назначает «дачные поезда» на летний период

10:13

Традиционно с началом дачного сезона повышается спрос на поездки пригородным транспортом. Горьковская железная дорога с апреля назначает поезда на самые востребованные направления:

с 15 апреля в ежедневном режиме будут курсировать пригородные поезда по маршруту пр. Гагарина – Суроватиха, с 22 апреля – по маршруту Нижний Новгород – Суроватиха (по выходным дням, со 2 мая – ежедневно);

с 23 апреля назначаются дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Тарасиха, что позволит по воскресеньям организовать тактовое движение с интервалом 20 минут;

с 24 апреля в будние дни дополнительные поезда начнут курсировать по маршруту Нижний Новгород – Сережа и Нижний Новгород – Металлист.

Напомним, что пригородный поезд сообщением Кустовая – Суроватиха с 1 апреля уже курсирует по выходным дням, а с 17 апреля будет ходить ежедневно.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить: