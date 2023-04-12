С 15 апреля в Пензенской области назначаются дополнительные пригородные поезда

С 15 апреля в Пензенской области назначаются дополнительные пригородные поезда

09:48

С 15 апреля в Пензенской области в целях обеспечения возрастающего спроса на перевозки в летний сезон назначаются дополнительные пригородные поезда, которые будут обслуживаться современным подвижным составом – рельсовым автобусом РА-3 «Орлан».

Так, на маршруте Пенза-1 – Симанщина будут курсировать следующие ежедневные дополнительные поезда:

№ 6107 Пенза-1 (отпр. 06:51) – Симанщина (приб. 07:47);

№ 6109 Пенза-1 (отпр. 18:15) – Симанщина (приб. 19:10);

№ 6108 Симанщина (отпр. 08:10) – Пенза-1 (приб. 09:02);

№ 6110 Симанщина (отпр. 19:20) – Пенза-1 (приб. 20:17).

Время отправления и прибытия поездов – местное.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Арбеково, Пяша, Рамзай, Пословка, Дачник.

Информация об изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.