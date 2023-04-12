Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 15 апреля в Пензенской области назначаются дополнительные пригородные поезда

2023-04-12 09:48
С 15 апреля в Пензенской области назначаются дополнительные пригородные поезда
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 15 апреля в Пензенской области в целях обеспечения возрастающего спроса на перевозки в летний сезон назначаются дополнительные пригородные поезда, которые будут обслуживаться современным подвижным составом – рельсовым автобусом РА-3 «Орлан».

Так, на маршруте Пенза-1 – Симанщина будут курсировать следующие ежедневные дополнительные поезда:

  • № 6107 Пенза-1 (отпр. 06:51) – Симанщина (приб. 07:47);
  • № 6109 Пенза-1 (отпр. 18:15) – Симанщина (приб. 19:10);
  • № 6108 Симанщина (отпр. 08:10) – Пенза-1 (приб. 09:02);
  • № 6110 Симанщина (отпр. 19:20) – Пенза-1 (приб. 20:17).

Время отправления и прибытия поездов – местное.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Арбеково, Пяша, Рамзай, Пословка, Дачник.

Информация об изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru