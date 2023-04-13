В расписании беспересадочного электропоезда Чернореченская – Красноярск – Зыково Красноярской магистрали появятся дополнительные дни курсирования

13:58

В связи с сезонным ростом пассажиропотока компания «Краспригород» увеличивает частоту курсирования беспересадочного пригородного поезда Чернореченская – Красноярск – Зыково. С 15 апреля в расписании этого электропоезда появятся субботние и воскресные рейсы.

Таким образом, «сквозной» электропоезд Чернореченская – Красноярск – Зыково будет курсировать ежедневно, кроме вторника (ранее – ежедневно, кроме вторника, субботы и воскресенья).

Отправление от станции Чернореченская в 15:25, прибытие на станцию Красноярск в 18:40, отправление от станции Красноярск в 18:48, прибытие в Зыково в 19:45.

Отметим, что по вторникам в это же время курсирует электричка Ачинск – Красноярск – Зыково. Отправление из Ачинска в 14:09, прибытие в Красноярск в 18:40, отправление от станции Красноярск в 18:48, прибытие в Зыково в 19:45.

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.