Пригородный поезд Облучье – Биробиджан отправился в рейс с новыми вагонами

11:56

Пригородный поезд, следующий по маршруту Облучье – Биробиджан, оснастили двумя новыми вагонами и отправили в первый рейс. В торжественной церемонии запуска обновленного состава на станции Облучье приняли участие начальник ДВЖД Евгений Вейде, заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Самков, железнодорожники, местные жители.

«Повышение качества обслуживания пассажиров – одно из важнейших направлений нашей работы. В 2022 году объем перевозок пассажиров в ЕАО увеличился на 6%, в I квартале нынешнего года – уже на 9%, а это значит, что наши услуги востребованы. В ближайшие годы мы продолжим пополнять подвижной состав новыми современными электропоездами и в 2026 году полностью завершим обновление в границах ЕАО», – отметил Евгений Вейде.

В ходе мероприятия начальник ДВЖД вручил машинистам памятный маршрутный лист. Первый пассажир рейса по традиции получил подарок. Также для гостей мероприятия с концертными номерами выступили творческие коллективы железнодорожников.

Новые вагоны, которые приобрели в рамках программы «Дальневосточная железная дорога – полигон опережающего развития», рассчитаны на перевозку 162 человек. Для комфорта пассажиров установлены устройства биоочистки воздуха и воды, предусмотрены экологические туалетные комплексы. Для электропитания и зарядки ноутбуков, смартфонов и других мобильных устройств в вагонах имеются розетки 220В и USB-порты. Информационные табло показывают время, дату, внутреннюю и наружную температуру. Для обеспечения безопасности вагоны оборудованы системой видеонаблюдения.

Расписание пригородного поезда останется прежним. Каждый день состав будет отправляться в 07:20 с вокзала в Биробиджане до станции Облучье, а в 17:00 следовать обратно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.