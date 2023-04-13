Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График движения поездов изменится на время работ на станции Тихорецкая в Краснодарском крае

2023-04-13 10:17
График движения поездов изменится на время работ на станции Тихорецкая в Краснодарском крае
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 18 по 26 апреля будут проводиться строительные работы на железнодорожной инфраструктуре в рамках проекта по реконструкции станции Тихорецкая. В связи с этим существенно изменится расписание движения пригородных составов и поездов дальнего следования в границах СКЖД.

Временно не будут ходить семь пар пригородных поездов, курсирующих до станции Тихорецкая. У пяти пар будут сокращены маршруты: вместо Тихорецкой они станут отправляться со станций Газырь, Тихонький, Сосыка-Ростовская, Кущевка. Изменения также коснутся других пригородных поездов в Краснодарском крае и Ростовской области.

Также на время проведения работ скорректирован график движения поездов дальнего следования. В частности, временно отменены поезда:

  • № 809/810 «Ласточка» Ростов – Кисловодск: с 18 по 25 апреля – из Ростова, 19 и 26 апреля – из Кисловодска;
  • № 253/254 Ростов – Кисловодск: с 19 по 27 апреля;
  • № 297/298 Владикавказ – Москва: 25 и 26 апреля – из Владикавказа, 27 и 28 апреля – из Москвы.

Еще ряду пассажирских поездов изменены маршруты. Они будут курсировать в обход станции Тихорецкая на участках Ростов – Краснодар – Кавказская, Ростов – Краснодар – Горячий ключ.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru