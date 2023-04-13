График движения поездов изменится на время работ на станции Тихорецкая в Краснодарском крае

10:17

С 18 по 26 апреля будут проводиться строительные работы на железнодорожной инфраструктуре в рамках проекта по реконструкции станции Тихорецкая. В связи с этим существенно изменится расписание движения пригородных составов и поездов дальнего следования в границах СКЖД.

Временно не будут ходить семь пар пригородных поездов, курсирующих до станции Тихорецкая. У пяти пар будут сокращены маршруты: вместо Тихорецкой они станут отправляться со станций Газырь, Тихонький, Сосыка-Ростовская, Кущевка. Изменения также коснутся других пригородных поездов в Краснодарском крае и Ростовской области.

Также на время проведения работ скорректирован график движения поездов дальнего следования. В частности, временно отменены поезда:

№ 809/810 «Ласточка» Ростов – Кисловодск: с 18 по 25 апреля – из Ростова, 19 и 26 апреля – из Кисловодска;

№ 253/254 Ростов – Кисловодск: с 19 по 27 апреля;

№ 297/298 Владикавказ – Москва: 25 и 26 апреля – из Владикавказа, 27 и 28 апреля – из Москвы.

Еще ряду пассажирских поездов изменены маршруты. Они будут курсировать в обход станции Тихорецкая на участках Ростов – Краснодар – Кавказская, Ростов – Краснодар – Горячий ключ.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.