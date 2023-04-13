Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание электричек четырех направлений Московской железной дороги изменится со второй половины апреля

2023-04-13 09:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 15 апреля изменится расписание пригородных поездов четырех направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, на Киевском направлении с 15 апреля по 19 мая железнодорожники проведут путевое развитие на станции Москва-Пассажирская-Киевская. Четвертый главный путь станции будет закрыт на 35 суток при сохранении движения поездов по соседним путям. Работы организованы в круглосуточном режиме, что позволяет достичь высокой производительности, сконцентрировать материально-технические и людские ресурсы и выполнить большие объемы в сжатые сроки. Железнодорожникам предстоит перенести главные пути на новые ординаты и уложить стрелочные переводы. В связи с этим из расписания выведут несколько аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и электричек, курсирующих между Москвой и станцией Солнечная. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту от/до станции Минская.

На Ярославском направлении по вторникам и четвергам с 17 апреля по 25 мая (кроме праздничных дней) внесены корректировки в расписание электропоездов в связи с изменением курсирования пассажирских поездов из-за ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге.

На Курском направлении с 16 по 29 апреля продолжится модернизация объектов энергообеспечения на участке Красный Строитель – Подольск. Это отразится на расписании пригородных поездов Курского и Рижского направлений.

Обращаем внимание пассажиров, что на данных направлениях некоторые пригородные поезда будут выведены из расписания, часть электропоездов проследует укороченным маршрутом, у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

