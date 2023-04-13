Пассажиры первой субботней «Ласточки» Екатеринбург – Каменск-Уральский смогут бесплатно принять участие в пешеходной экскурсии

09:13

15 апреля по случаю запуска дополнительного субботнего рейса «Ласточки» Екатеринбург – Каменск-Уральский пассажиры поезда смогут принять участие в пешеходных экскурсиях в Каменске-Уральском. Для этого достаточно предъявить билет на первый рейс «Ласточки» № 7082 и заранее пройти онлайн регистрацию на сайте Центра развития туризма Каменска-Уральского.

В 11:30 на железнодорожном вокзале Каменска-Уральского (у памятника «Паровоз») пассажиров будут ждать профессиональные экскурсоводы, которые проведут их по одному из двух маршрутов:

экскурсия «Исторический Каменск». Участники отправятся в исторический центр города – на Соборную площадь. В ходе прогулки они узнают историю первого на Урале железоделательного завода и поймут, как Каменск из заводского поселка превратился в крупный промышленный город, полюбуются памятниками архитектуры в Старом Каменске и увидят современный центр города. Продолжительность – 1,5-2 часа;

Кроме того, по субботам по билету на «Ласточку» № 7082 можно будет получить скидку на посещение Краеведческого музея и Выставочного зала: вместо двух входных билетов пассажир заплатит только за один.

Напомним: дополнительный пригородный электропоезд «Ласточка» № 7082 Екатеринбург – Каменск-Уральский назначен на летний период и будет курсировать по субботам с 15 апреля по 14 октября. Отправление из Екатеринбурга – в 09:41 (время местное), прибытие в Каменск-Уральский – в 11:14. Обратно туристы смогут вернуться на рейсе «Ласточки» № 7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург (отправление в 15:47) или на других пригородных поездах.

Оформить проездные документы на «Ласточки» можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика АО «Свердловская пригородная компания». Продажи начинаются за 10 суток до даты отправления поезда. При посадке в вагон, помимо билета, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.