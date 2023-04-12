Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородные экскурсионные поезда из Белгорода в Прохоровку начнут курсировать с 23 апреля

2023-04-12 16:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 апреля стартует новый сезон совместного проекта Юго-Восточной железной дороги и правительства Белгородской области «Экскурсионный поезд». Пассажиры пригородного маршрута Белгород – Прохоровка – Белгород вновь смогут посетить Звонницу – основной памятник мемориального комплекса «Прохоровское поле», а также музеи «Третье ратное поле России», «Музей бронетанковой техники» и «Битва за оружие Великой Победы».

Пригородные поезда будут отправляться по воскресеньям из Белгорода в 10:45 прибытием в Прохоровку в 11:40. Обратно из Прохоровки составы будут отправляться в 15:10 прибытием в Белгород в 16:10. Экскурсионный поезд будет курсировать до 24 сентября. Дополнительный рейс с тем же графиком движения назначен на 12 июля – день 80-летия танкового сражения под Прохоровкой.

В 2022 году с апреля по сентябрь туристические поездки по маршруту Белгород – Прохоровка – Белгород совершили 9,2 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

 

