565 тыс. гигабайт данных загрузили пассажиры на вокзалах и станциях с помощью бесплатного Wi-Fi

2023-04-14 11:52
С начала 2023 года почти 1,4 млн человек воспользовались бесплатным доступом к Wi-Fi на вокзалах и станциях сети российских железных дорог. Они загрузили на свои устройства 565 тыс. гигабайт информации, что более чем в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Этого объема хватит, чтобы более 10 млн раз скачать приложение «ЖД Пассажирам» на смартфон, переслать более 300 млн открыток или порядка 425 млн раз загрузить страничку онлайн-сервиса выдачи электронных справок.

Лидируют по активности посетители столичных вокзалов – Павелецкого, Восточного и Ленинградского. Там за последние 3 месяца пассажиры загрузили 16, 13 и 12 тыс. гигабайт соответственно. Четвертым по активным посетителям стал вокзальный комплекс Адлер, где за этот же период пользователи скачали 11 тыс. гигабайт данных.

Сейчас с помощью Wi-Fi пассажиры могут выйти в сеть более чем на 320 вокзалах и станциях страны, среди которых как большие, так и малые вокзалы и станции.

Кроме того, на Ленинградском вокзале в Москве и Московском в Санкт-Петербурге, а также на вокзальных комплексах Тверь, Бологое, Чудово и Вышний Волочек было запущено бесшовное подключение к интернету посредством Wi-Fi, которым могут воспользоваться пассажиры поездов «Сапсан». Единая авторизация пассажиров «Сапсанов» в сети ЖД не требует повторного ввода данных при перемещении между поездом и вокзалами. Бесшовный Wi-Fi действует и на других вокзалах, например, Великий Новгород, Новый Петергоф, Сортавала, Рускеала, а также на 28 станциях МЦД.

Напомним: проект ОАО «ЖД» и компании «ТрансТелеКом» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi успешно реализуется с сентября 2015 года.

