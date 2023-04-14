С 15 апреля на участке Улан-Удэ – Таловка Восточно-Сибирской железной дороги назначаются дополнительные пригородные поезда

09:27

С 15 апреля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда №№ 6611 и 6622. Востребованные в летний период электрички позволят пассажирам комфортно посещать дачные участки.

Пригородный поезд № 6611 Улан-Удэ – Таловка со ст. Улан-Удэ будет отправляться в 08:34 , на ст. Таловка прибывать в 09:57.

Пригородный поезд № 6622 Таловка – Улан-Удэ со ст. Таловка будет отправляться в 15:25, на ст. Улан-Удэ прибывать в 16:45.

Время указано местное.

Просим пассажиров уточнять время следования пригородных поездов дополнительно. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.