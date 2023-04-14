Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Еще 29 остановочных пунктов Свердловской железной дороги получили уникальные имена

2023-04-14 09:20
Свердловская железная дорога завершила процедуру переименования еще 29 остановочных пунктов (о. п.), ранее обозначавшихся порядковым номером километра, на котором они расположены. Эти железнодорожные объекты находятся на территории Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Пермского края.

В основном, новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, водоемами и т. п.).

Например, о. п. 1928 км на территории городского округа Сухой Лог теперь носит имя Калиновская Слобода, потому что близлежащие села входили в состав одноименной слободы, образованной в 1674 году на реке Пышме.

В честь рек названы о. п. Бурсяк (ранее – о. п. 54 км) и о. п. Ваневка (о. п. 83 км) в Пермском крае. В Тюменской области это о. п. Большой Каймак (о. п. 284 км), о. п. Шестаковка (о. п.151 км) и разъезд Карагайка (ранее – Разъезд 338 км); также о. п. 724 км стал называться о. п. Озеро Клюквенное, о. п. 2529 км – о. п. Озеро Оленьково.

Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. При выборе варианта названия важным критерием является близость остановочного пункта к историческим и культурным достопримечательностям, учитывается мнение местных жителей, любителей путешествий и истории, краеведов.

Новые названия СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены. После прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам. С новыми запоминающимися именами эти полустанки станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более интересной и познавательной, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

