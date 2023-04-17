Диаметральное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно приостановлено в предстоящие выходные

12:57

На соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами 22-24 апреля временно приостанавливается движение поездов для проведения работ по развитию инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4.

Так, с 03:00 22 апреля до 03:00 24 апреля железнодорожники проведут переключение участка 1 главного пути протяженностью 800 м, расположенного на соединительной ветви между Савеловским и Белорусским вокзалами. Кроме того, на станциях Москва-Бутырская и Москва-Смоленская будут демонтированы старые стрелочные переводы и установлены новые.

Параллельно на Белорусском вокзале продолжается строительства нового пешеходного тоннеля под путями, который позволит обеспечить безопасный проход на платформы для посадки на поезда МЦД-1 и будущего МЦД-4, а также двух новых платформ и схода на Тверской путепровод с одной из них. На Беговой ведутся работы по строительству фундамента южной части конкорса, а также платформы на Москву.

На период работ движение поездов на соединительной ветви будет временно приостановлено. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.