Парк Красноярской железной дороги пополнили плацкартные вагоны нового поколения

09:30

43 новых плацкартных вагона начали курсировать в поездах южных направлений – № 127 Красноярск – Имеретинский курорт и № 129 Красноярск – Анапа.

Вагоны включены в составы, которые отправляются из Красноярска по самым протяженным маршрутам: в пути до Черноморских курортов пассажиры находятся почти четверо суток. В них установлены системы климат контроля, поддерживающие постоянную комфортную температуру воздуха, а также предусмотрены биотуалеты.

Каждое плацкартное место оснащено USB-портом для зарядки мобильных телефонов и планшетов, розеткой на 220 вольт. Благодаря герметичности дверей и окон значительно снижен уровень шума.

Напомним: холдинг «ЖД» планомерно обновляет парк подвижного состава. Так, сейчас в поездах дальнего следования, отправляющихся из Красноярска и Абакана, курсирует 63 плацкартных вагона нового модельного ряда.

Кроме того, у пассажиров Красноярской железной дороги есть возможность совершить путешествие в таких вагонах, воспользовавшись транзитными маршрутами, которые охватывают станции магистрали.

Новые плацкартные и купейные вагоны, отвечающие всем современным требованиям комфорта, включены в составы поездов Владивосток – Москва (№№ 1/2), Чита – Москва (№№ 69/70), Иркутск – Кисловодск (№№ 57/58), и др., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.