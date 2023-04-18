Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-марте 2023 года перевозки пассажиров скоростными поездами на Горьковской магистрали выросли на треть

2023-04-18 14:00
В январе-марте 2023 года перевозки пассажиров скоростными поездами на Горьковской магистрали выросли на треть
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 3 месяца 2023 года скоростными поездами в сообщении с Нижним Новгородом перевезено более 819 тыс. пассажиров, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2022 года, из них по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород – порядка 785 тыс., по маршруту Нижний Новгород – Киров – Нижний Новгород – более 34 тыс.

Напомним: скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в пяти- и десятивагонном исполнении. ОАО «ЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru