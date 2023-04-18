В январе-марте 2023 года перевозки пассажиров скоростными поездами на Горьковской магистрали выросли на треть

14:00

За 3 месяца 2023 года скоростными поездами в сообщении с Нижним Новгородом перевезено более 819 тыс. пассажиров, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2022 года, из них по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород – порядка 785 тыс., по маршруту Нижний Новгород – Киров – Нижний Новгород – более 34 тыс.

Напомним: скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в пяти- и десятивагонном исполнении. ОАО «ЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.