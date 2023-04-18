В I квартале 2023 года специализированную помощь на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги получили более 9 тыс. маломобильных пассажиров

В I квартале 2023 года специализированную помощь на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги получили более 9 тыс. маломобильных пассажиров

11:51

В январе-марте 2023 года услугами сопровождения на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги воспользовались более 9 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, что на 70% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Наибольшее количество заявок поступило на железнодорожные вокзалы Краснодар-1 (1,5 тыс.), Ростов-Главный (1,1 тыс.), Сочи (733), Адлер (642), Новороссийск (523), Анапа (516), Минеральные Воды (374), Пятигорск (334), Ессентуки (277) и Кисловодск (269).

Отметим, что пассажирам с ограниченными возможностями предоставляется целый ряд специализированных услуг, в том числе предоставление парковочного места, встреча на вокзале, сопровождение, оказание помощи при посадке/высадке в поезда дальнего следования, предоставление технических средств (кресла-коляски, носилки, каталки) для перемещения по вокзалу, перемещение ручной клади и багажа, оформление билетов.

Подать заявку на оказание помощи пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также зарезервировать специализированные места в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме. Чтобы ознакомиться с условиями оформления заявок, получить информацию или оформить заявку онлайн, необходимо на сайте ОАО «ЖД» перейти на страницу Центра содействия мобильности или позвонить по телефону: 8 (800) 775-00-00. Звонок по России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.