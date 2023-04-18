Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На майские праздники назначается дополнительный поезд Иркутск – Северобайкальск

2023-04-18 10:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии Праздника Весны и Труда на Восточно-Сибирской железной дороге назначается дополнительный пассажирский поезд № 505/506 сообщением Иркутск – Северобайкальск. Он совершит три рейса: 29 апреля, 5 и 7 мая.

Поезд будет отправляться из Иркутска в 23:06 и прибывать в Северобайкальск в 09:00 через день. В обратный рейс поезд будет отправляться в 17:05 и прибывать в Иркутск в 06:10 через день.

Время указано местное.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» или с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

