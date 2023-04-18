Дальневосточная железная дорога вновь запускает летний маршрут к курортам Приморского края

10:47

На Дальневосточной железной дороге началась продажа билетов на летний маршрут Советская Гавань – Уссурийск – Андреевка к местам отдыха в Приморье. Пассажиры магистрали смогут с 15 июля по 27 августа 2023 года ежедневно отправиться из Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска поездом № 352/351 Советская Гавань – Владивосток, далее автобусом от Уссурийска к популярным местам отдыха в Хасанском районе Приморья. Конечная точка маршрута – Андреевка. По пути отдыхающих также доставят к базам отдыха в Безверхово, Рязановке и Славянке.

Расписание автобусов синхронизировано с расписанием пассажирского поезда № 351/352.

От вокзала Уссурийска автобус будет отправляться в 07:10 (по местному времени) с прибытием в Андреевку в 12:13. В обратном направлении из Андреевки (база отдыха «Волна») он будет отправляться в 13:15 с прибытием на вокзал Уссурийска в 19:20.

Для детей до 5 лет проезд бесплатный без предоставления отдельного места.

Для удобства пассажиров билеты на поезд и на автобус можно приобрести в железнодорожных кассах или на официальном сайте ОАО «ЖД».

С более подробной информацией о маршруте можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «ЖД» или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.