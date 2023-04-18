Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание «Ласточки» в Республике Башкортостан изменится в связи с капитальным ремонтом пути

2023-04-18 10:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Давлеканово – Шингак-Куль изменяется расписание скорого пригородного поезда на маршруте Уфа – Приютово.

Так, 26 апреля, 4, 10, 12 и 18 мая «Ласточка» проследует по следующему расписанию: отправление из Уфы в 09:24, прибытие в Приютово в 12:43.

Время отправления и прибытия – местное.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров и водителей с пониманием отнестись к работам, внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов и планировать поездку заранее.

С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

 

