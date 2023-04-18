Расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской магистрали изменится в связи с ремонтными работами

На период до 27 июня по вторникам и пятницам вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Камарчага – Балай.
Так, маршрут утреннего электропоезда Красноярск – Уяр – Красноярск (отправление из Красноярска в 07:10) будет сокращен до станции Таежный.
Также в эти дни сократятся маршруты дневных пригородных поездов, курсировавших из Красноярска до Камарчаги и Уяра: они будут следовать до станции Таежный.
По вторникам и пятницам назначаются:
Время указано местное.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
С актуальным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 и на официальном сайте компании «Краспригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.