Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской магистрали изменится в связи с ремонтными работами

2023-04-18 09:10
Расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской магистрали изменится в связи с ремонтными работами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На период до 27 июня по вторникам и пятницам вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Камарчага – Балай.

Так, маршрут утреннего электропоезда Красноярск – Уяр – Красноярск (отправление из Красноярска в 07:10) будет сокращен до станции Таежный.

Также в эти дни сократятся маршруты дневных пригородных поездов, курсировавших из Красноярска до Камарчаги и Уяра: они будут следовать до станции Таежный.

По вторникам и пятницам назначаются:

  • утренний электропоезд Красноярск – Уяр – Красноярск (отправление из Красноярска в 08:49, отправление из Уяра в 16:29);
  • вечерний электропоезд Красноярск – Уяр (отправление из Красноярска в 17:40).

Время указано местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

С актуальным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 и на официальном сайте компании «Краспригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru