Расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской магистрали изменится в связи с ремонтными работами

Расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской магистрали изменится в связи с ремонтными работами

09:10

На период до 27 июня по вторникам и пятницам вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Камарчага – Балай.

Так, маршрут утреннего электропоезда Красноярск – Уяр – Красноярск (отправление из Красноярска в 07:10) будет сокращен до станции Таежный.

Также в эти дни сократятся маршруты дневных пригородных поездов, курсировавших из Красноярска до Камарчаги и Уяра: они будут следовать до станции Таежный.

По вторникам и пятницам назначаются:

утренний электропоезд Красноярск – Уяр – Красноярск (отправление из Красноярска в 08:49, отправление из Уяра в 16:29);

вечерний электропоезд Красноярск – Уяр (отправление из Красноярска в 17:40).

Время указано местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

С актуальным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 и на официальном сайте компании «Краспригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.