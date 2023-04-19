Расписание пригородных поездов Мосузла изменится на майские праздники

В майские праздники изменится график движения пригородных поездов на Мосузле. Корректировки коснутся и некоторых межрегиональных экспрессов, связывающих Москву с областными центрами соседних регионов.
Движение электропоездов в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:
В период майских праздников изменятся также дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и станциями Раменское, Рязань-1,2, Куровская, Шатура, Калуга-1, Тула-1, Серпухов, Владимир, Петушки, Александров, Железнодорожная, Крутое и Большая Волга.
Кроме того, Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначила дополнительные экспрессы:
9 мая для удобства пассажиров назначена дополнительная остановка на платформе Поклонная 19 пригородным поездам Киевского направления. Платформа расположена рядом с Поклонной горой, где будут проходить торжественные мероприятия в честь празднования Дня Победы.
Кроме того, в вечернее время дополнительно назначены три электрички с остановкой на Поклонной: № 6591 Москва – Апрелевка (в 22:16), № 6691 Москва – Внуково (отправлением в 22:31), № 6692 Внуково – Москва (в 23:31). У нескольких поездов изменится время отправления и прибытия.
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.