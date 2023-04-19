Расписание пригородных поездов Мосузла изменится на майские праздники

10:22

В майские праздники изменится график движения пригородных поездов на Мосузле. Корректировки коснутся и некоторых межрегиональных экспрессов, связывающих Москву с областными центрами соседних регионов.

Движение электропоездов в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

29-30 апреля и 6-8 мая – расписанием субботы;

1 и 9 мая – расписанием воскресенья.

В период майских праздников изменятся также дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и станциями Раменское, Рязань-1,2, Куровская, Шатура, Калуга-1, Тула-1, Серпухов, Владимир, Петушки, Александров, Железнодорожная, Крутое и Большая Волга.

Кроме того, Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначила дополнительные экспрессы:

на Казанском направлении: 1 и 9 мая – № 7195 Куровская – Москва (отправлением в 16:00), № 7196 Москва – Шатура (в 18:14), 2 и 10 мая – № 7021 Рязань-1 – Москва (в 03:30);

на Курском направлении с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая: № 7031 Москва – Тула-1 (в 10:21) и № 7030 Тула-1 – Москва (в 13:47);

на Павелецком направлении 29 апреля и 6 мая: № 7305/7307 Москва – Венев – Узловая-1 (в 08:10).

9 мая для удобства пассажиров назначена дополнительная остановка на платформе Поклонная 19 пригородным поездам Киевского направления. Платформа расположена рядом с Поклонной горой, где будут проходить торжественные мероприятия в честь празднования Дня Победы.

Кроме того, в вечернее время дополнительно назначены три электрички с остановкой на Поклонной: № 6591 Москва – Апрелевка (в 22:16), № 6691 Москва – Внуково (отправлением в 22:31), № 6692 Внуково – Москва (в 23:31). У нескольких поездов изменится время отправления и прибытия.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.